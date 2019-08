Mahle: Kfz-Werkstatt-Mitarbeiter zu Blick hinter die Kulissen eingeladen

Qualität ist Mehrwert Backstage bietet Mitarbeitern freier Kfz-Werkstätten in regelmäßigen Abständen die Gelegenheit, hinter die Kulissen namhafter Teilehersteller zu blicken. Am 1. Oktober öffnet der Erstausrüstungsspezialist Mahle in Mühlacker bei Stuttgart seine Pforten. Beim Backstagetermin hätten die Teilnehmer nun die Möglichkeit, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login