Letzte Chance: An Umfrage teilnehmen und Nufam-Reise gewinnen

Qualität ist Mehrwert möchte, in Kooperation mit der Nufam, in einer Umfrage herausfinden, wie Nfz-Werkstätten mit Zukunftsthemen umgehen. Mit dem Fragebogen werde ermittelt, wie Nfz-Werkstätten ihre eigene Situation beurteilen und wie sie sich auf zukünftige Herausforderungen wie Digitalisierung, Europäisierung und der Konsolidierung des Markts vorbereiten. Alle Werkstattbetreiber, die den Fragebogen ausfüllen, würden außerdem an einer Verlosung teilnehmen. Als Hauptpreis winke eine Nufam-Reise für zwei Personen inklusive Hotelaufenthalt, Essensgutscheinen und Parktickets sowie als zweiter und dritter Preis ein 31-teiliger Bit-Satz und ein Zippo.

Die Umfrage ist noch bis zum 30.August 2019 unter folgendem Link abrufbar: https://qualitaet-ist-mehrwert.de/umfrage-die-zukunft-des-nutzfahrzeuggeschaefts/ ae