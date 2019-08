Räder ohne Kratzer liefern und lagern

Safety Seal bietet in seinem Programm „Safetydisc flat“ an. Die Radschutzmatte zur waagerechten Lagerung von Kompletträdern bestehe aus hochwertigen Elastomeren und sei dadurch wesentlich weicher als Gummimatten, heißt es aus dem Unternehmen. Die Matte sei passend für Rädern zwischen 13 und 20 Zoll und greife lackierte und polierte Oberflächen nicht an. Sie sorge dafür, dass die Designseite des Aluminiumrades keine Kratzer bei Lagerung oder Transport abbekommt. cs