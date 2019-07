Giti bringt neue Generation von Stadtbusreifen auf den Markt

Mit dem „Giti GAU867v1“ bringt Reifenhersteller Giti einen neuen Stadtbusreifen für alle Achspositionen mit Alpin-Symbol auf den Markt. Der neue Reifen sei in Zusammenarbeit mit dem europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Giti Tire in Hannover entwickelt worden und ersetzt die bisherigen Anwendungen Giti GAU861 und Giti GT867. Zum Marktstart wird der neue Pneu in den Dimensionen 275/70 R22.5, 295/80 R22.5 und 11 R22.5 sowie marktüblichen Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindizes angeboten.

