Yokohama stellt Nfz-Reifenkompetenz am Nufam-Stand von Partner Pneuhage aus

Yokohama will auch auf der Nufam in Karlsruhe (26. bis 29. September) Nfz-Reifenkompetenz ausstellen, nachdem der japanische Reifenhersteller bereits Anfang Juni auf der Transport Logistic ausgestellt hatte. Dabei präsentiert Yokohama sich und seine aktuellen Produkte auf dem Pneuhage-Stand mit der Standnummer A 408 in der sogenannten dm-arena.

