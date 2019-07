Panama-Reifenmesse „ein riesiger Erfolg“

Ende Juni kamen über 3.000 Fachbesucher in Panama zur Latin American & Caribbean Tyre Expo zusammen, sodass die Veranstalter der führenden Reifenfachmesse in Lateinamerika eine positive Bilanz der bereits zehnten Veranstaltung dieser Art ziehen; die Messe sei „ein riesiger Erfolg“ gewesen. Die Veranstalter hatten fast 200 Aussteller im Atlapa Convention Center in Panama-Stadt willkommen heißen können, darunter auch zahlreiche Reifenhersteller und Reifenmarken, die vor Ort in Kontakt mit Einkäufern aus der gesamten Region Mittel- und Südamerika, aber auch aus Nordamerika treten konnten. Neben dem eigentlichen Messebetrieb hatten die Veranstalter ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen Vorträgen und Diskussionsrunden zusammengestellt. ab