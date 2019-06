Wolfgang Müllmer verstärkt Heuver Banden im Verkaufsteam

Heuver Banden verstärkt sein Verkaufsteam in Deutschland mit Wolfgang Müllmer. Der 51-Jährige verfüge über einen großen Erfahrungsschatz aus 30 Jahren in der Reifen- und Räderbranche. Müllmer stieg nach seiner Ausbildung zum Schlosser über die Jahre zum Vertriebsleiter Innendienst auf und könne auf besondere Erfahrungen im Bereich von Landwirtschaftsreifen und -felgen verweisen, in dem er nun auch bei Heuver Banden tätig sein wird. Jede Reifen-/Räderanfrage sei individuell und benötige einen maßgeschneiderten Lösungsvorschlag. Dafür sei künftig Wolfgang Müllmer zuständig, für den „der persönliche Kontakt zum Kunden“ genauso wichtig sei wie für das Gesamtunternehmen. ab