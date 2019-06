Continental zeigt neue TruckOn-Funktionen auf Messe Transport Logistic

Mit der Lkw-Serviceplattform TruckOn von Continental können Flotten länderübergreifend rund um die Uhr Werkstatttermine buchen – und jetzt auch gleich online bezahlen. Das Technologieunternehmen hat in seinen digitalen Service eine Bezahlfunktion integriert, die Werkstätten und Flottenbetreibern gleichermaßen Vorteile biete, heißt es dazu in einer Mitteilung. Continental informiert aktuell auf der noch bis einschließlich Freitag in München laufenden Messe Transport Logistic über die neue Funktion. Flotten und Werkstätten könnten sich außerdem während der Messe kostenlos am VDO-Stand in Halle A3, Standnummer 309/410 registrieren lassen. ab