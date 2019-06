Neue Mitarbeiterin in der BRV-Geschäftsstelle

Seit dem 1. Juni unterstützt Sarah-Maria Klose das Team des Bundesverbands Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV). In den kommenden Wochen werde sie sich in das Aufgabenfeld von BRV-Referentin Caroline Buczkowski einarbeiten, die Ende Juli zunächst in Mutterschutz und dann in Elternzeit gehen wird, wie es dazu vonseiten des in Bonn ansässigen Verbands heißt. Nach Abschluss der Einarbeitungszeit werde Klose mit dem Aufgabengebiet von Caroline Buczkowski betraut, das die Aus- und Weiterbildung, Marktdaten und die Koordination der rechtlichen Anfragen beim BRV umfasst. Sie erreichen ist Sarah-Maria Klose unter den Kontaktdaten: E-Mail: s.klose@bundesverband-reifenhandel.de bzw. der Telefonnummer 0228/2899473. ab