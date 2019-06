Kumho Tire „indifferent“ – Strafzahlung wegen Sicherheitsmängel

Kumho Tire muss in den USA eine Strafe in Höhe von 507.299 Dollar (455.000 Euro) zahlen, da der Hersteller in seinem Werk in Macon (Georgia) mutmaßlich gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen hat. Wie es dazu in US-Medien heißt, hatte die für entsprechende Kontrollen zuständige U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) das 2016 eröffnete Werk bereits 2017 untersucht. Da der südkoreanische Reifenhersteller im Nachgang dazu dokumentarisch nicht nachgewiesen habe, dass und vor allem wie die ursprünglich aufgefallenen Mängel korrigiert worden seien, habe die OSHA Ende des vergangenen Jahres eine Nachkontrolle durchgeführt. Dabei seien erneut 22 Fälle von nicht eingehaltenen Sicherheitsvorschriften aufgefallen. Zusätzlich zu der Strafzahlung habe die OSHA Kumho Tire mit dem Werk in Macon nun in das sogenannte „Severe Violation Enforcement Program“ aufgenommen, was bei „gegenüber Sicherheitsvorschriften indifferenten Unternehmen“ zusätzliche intensive Kontrollen ermöglicht. ab