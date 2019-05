Reifen Lorenz erhält neuen Werkstattersatzwagen – in Kooperation mit Falken

Um die durchgehende Mobilität seiner Kunden während eines Werkstattaufenthalts zu gewährleisten, kann Reifen Lorenz ab sofort in seiner Filiale in Lauf einen weiteren Servicebaustein anbieten: In Kooperation mit der Reifenmarke Falken hat das Unternehmen einen neuen Werkstattersatzwagen angeschafft. So müssen Kunden zukünftig nicht mehr in der Filiale auf die Fertigstellung ihres Fahrzeugs warten, sondern sind mit dem Opel Adam mobil, bis das eigene Fahrzeug wieder in Empfang genommen werden kann. ab