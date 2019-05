Apollo Tyres eröffnet erste Truck Tyre Zone außerhalb Indiens

Apollo Tyres baut sein Servicenetzwerk für Nutzfahrzeuge nach Südostasien aus. Wie der indische Hersteller mitteilt, habe er jetzt gemeinsam mit dem langjährigen lokalen Partner Sin Chu Hin die erste Apollo Truck Tyre Zone (ATTZ) in Malaysia und damit auch außerhalb Indiens eröffnet. „Apollo sieht sich in der Pflicht, seinen Kunden das Beste an Produkten und Dienstleistungen zu bringen“, so Satish Sharma, President, Asia Pacific, Middle East and Africa, bei Apollo Tyres, anlässlich der Eröffnung. ab