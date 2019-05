Hyundai zeichnet Ronal Group mit „5 Star Award“ aus

Die Hyundai Motor Group hat die Ronal Group als ersten europäischen Zulieferer in den exklusiven 5-Sterne-Kreis seiner besten Lieferanten aufgenommen. Bereits Mitte April fand dazu die Verleihung des Preises am Kia-Motors-Slovakia-Standort im slowakischen Žilina statt. Der „5 Star Award“ ist eine der höchsten Auszeichnungen, die die Hyundai Motor Group an Lieferanten zu vergeben hat. Ausgezeichnet wurde das Werk der Ronal Group in Jelcz, Polen, das für das erfolgreiche Auditing den Quality Award erhielt. ab