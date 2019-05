Yokohama Rubber brechen die Gewinne in der Reifensparte weg

Auf Basis stabiler Umsätze sind Yokohama Rubber im ersten Quartal des neuen Jahres die Erträge weggebrochen. Während sich die Sparten Multiple Business und Alliance Tire Group (ATG) durchaus positiv bei Umsätzen und Gewinnen entwickelten, lastete das zentrale Reifengeschäft – steht für zwei Drittel der Umsätze des japanischen Herstellers – stark auf den Ergebnissen. Mit Reifen gingen die Umsätze zwar ‚nur‘ um 3,9 Prozent runter, dafür brach der operative Gewinn um immerhin 81,6 Prozent ein. Wie der Hersteller in seinem Quartalsbericht erklärt, habe dies vorwiegend an geringeren Stückzahlen sowie dementsprechend höheren Kosten gelegen. Einerseits seien die Lieferungen an Erstausrüster in Japan und China rückläufig gewesen, andererseits sei insbesondere der heimische Ersatzmarkt aufgrund eines warmen Winters in Japan geschrumpft. ab

