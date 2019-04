Pkw-Bestand in Europa wird immer älter

Auf Deutschlands Straßen sind immer mehr Autos unterwegs. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) waren in der Bundesrepublik am 1. Januar 2019 ca. 47,1 Millionen Pkw zugelassen – rund 600.000 mehr als zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahres. Der gesamte Fahrzeugbestand hierzulande, also Pkw, Lkw, Omnibusse und Motorräder, wuchs demnach im vergangenen Jahr um rund eine Million auf 64,8 Millionen Fahrzeuge. Und diese Fahrzeugflotte wird immer älter, wie das KBA feststellte. Vom Jahresbeginn 2018 bis zum 1. Januar 2019 stieg das Durchschnittsalter der Kraftfahrzeuge demnach insgesamt von 10,8 auf 10,9 Jahre. Zur besseren Einordnung: Für Anfang 2010 weist die KBA-Statistik für die Kraftfahrzeuge insgesamt noch ein Durchschnittsalter von 9,3 Jahren aus, heißt es beim Goslar Institut (Studiengesellschaft für verbrauchergerechtes Versichern e.V.).

Weiter heißt es: Bei den Pkw ermittelten die Statistiker im genannten Zeitraum 2010-2019 einen Anstieg des durchschnittlichen Alters von 8,1 auf 9,5 Jahre. Von den 47,1 Millionen in Deutschland zugelassenen Pkw hatten demnach am 1. Januar 2019 rund 40 Prozent ein Alter von zehn und mehr Jahren. Der Anteil der zugelassenen Pkw mit einem Alter von unter zwei Jahren stagnierte dagegen bei dem Vorjahreswert von 13,5 Prozent.

Zum 1. Januar 2018 weist das KBA ferner aus, dass nahezu jeder siebzigste Pkw älter als 30 Jahre war. 28,6 Prozent der zugelassenen Pkw waren demnach zwischen 5 und 9 Jahre alt. Und 13,5 Prozent aller Pkw hatten an dem Stichtag ein Alter von unter 2 Jahre.

Die im Mittel ältesten registrierten Pkw ermittelte die Behörde am Jahresbeginn 2019 in Brandenburg mit 10,0 Jahren. Auf das im Vergleich niedrigste Durchschnittsalter kommen demnach die Pkw in den Bundesländern Hamburg und Thüringen mit 9,0 bzw. 9,1 Jahren.

Bei den Krafträdern hingegen registrierte das KBA eine gemessen an den Pkw größere Bandbreite beim Altersdurchschnitt in den einzelnen Bundesländern: Mit einem Durchschnittsalter von über 20 Jahren fanden sich die ältesten Krafträder in Sachsen (20,3 Jahre) und Thüringen (20,1 Jahre). Die Jüngsten waren mit 16,4 Jahren in Berlin zugelassen. Das Durchschnittsalter aller Krafträder in Deutschland gibt die Behörde zum 1. Januar 2019 mit 18,0 Jahren an.

Den jüngsten Fahrzeugbestand mit dem geringsten Durchschnittsalter aller Fahrzeugklassen ermittelte das KBA – wie schon am 1. Januar 2018 – bei den Lastkraftwagen mit acht Jahren. Im Bereich der Zugmaschinen fiel im Gegensatz dazu das Durchschnittsalter mit 29,8 Jahren am höchsten aus.

Aber nicht nur in Deutschland, auch europaweit erreichen die Autos ein immer höheres Alter. Nach der aktuellsten Statistik des Verbands Europäischer Automobilhersteller (European Automobile Manufacturers‘ Association – ACEA) lag das Alter der Personenwagen in der EU im Jahr 2016 bei elf Jahren. Drei Jahre zuvor waren Pkw im Schnitt noch 10,4 Jahre alt. Dabei registrierte die ACEA die im Durchschnitt ältesten Pkw mit 17,4 Jahren in Polen. In Litauen und Lettland waren demnach mit einem Durchschnittsalter von 16,9 bzw. 16,2 Jahren ebenfalls angejahrte Personenwagen unterwegs. Dagegen erscheint die Pkw-Flotte in Belgien mit 7,2 Jahren, in Dänemark mit 8,4 oder Groß-Britannien mit 8,7 Jahren vergleichsweise sehr jung. cs