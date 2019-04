RTC-Partner Wollgast hat neuen Inhaber

Robert Wollgast hat sein Unternehmen RTC Reifen und Autoservice Wollgast zum 1. April an seinen Nachfolger übergeben. Wie der Reifenhändler mit Sitz in Havelberg (Sachsen-Anhalt) an seine Lieferanten und Geschäftspartner schreibt, habe Steffen Gaßmann nun den bereits 1948 gegründeten Betrieb übernommen. Robert Wollgast, der selber über 40 Jahre das Unternehmen geführt hatte, stehe seinem Nachfolger noch einige Zeit zur Seite, heißt es dazu weiter. ab