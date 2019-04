Österreich: Achleitner übernimmt Filialisten Reifen Team Varga – Änderungen

Die österreichische Reifen Team Varga GmbH gehört seit Kurzem zur Firmengruppe Franz Achleitner. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei der Filialist mit seinen acht Standorten und Hauptsitz in Thaur (Tirol) mit der Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH fusioniert worden. In diesem Zusammenhang hat es zwei weitere Veränderungen gegeben. Einerseits hat sich Herbert Varga in den Ruhestand verabschiedet; als Geschäftsführer folgte ihm per Ende Februar Andreas Maier, bisheriger Varga-Prokurist. Andererseits firmiert das Unternehmen nun als Reifen Team West GmbH. ab