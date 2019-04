Thema Personal steht im Fokus der diesjährigen BRV-Mitgliederversammlung

Die Mitglieder des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) treffen sich in diesem Jahr im Norden. Unter dem Motto „Vorfahrt für die Zukunft – Qualitätsdienstleistung mit Menschen gestalten“ geht es am 24. Mai im Hotel Hafen Hamburg rund um das Thema Personal. Neben den klassischen Themen wie Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterführung geht es auch um das Thema Gesundheitsförderung als Weg, die bestehenden Mitarbeiter zu halten. Zudem geht es um das Thema Dienstleistungspreise und Mitarbeiterentlohnung. Auch werden auf der Versammlung der BRV-Ausbildungs-Award und Ausbildungsbetriebs-Award verliehen.

Parallel zur Mitgliederversammlung gibt es ein kulturelles Rahmenprogramm unter dem Motto „Eine Kaufmannsstadt leistet sich Musik“. Hier stehen ein Besuch der Komponisten-Quartiers, die Hauptkirche St. Katharinen, eine Barkassenfahrt auf der Elbe und eine Führung durch die Elbphilharmonie auf dem Programm. Schon am Donnerstagabend (23. Mai) lädt der BRV in eine der höchstgelegenen Veranstaltungsflächen Hamburgs ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Eventlocation „Panoramadeck“. Anmeldungen für die Mitgliederversammlung beim BRV noch bis zum 10. Mai 2019. cs