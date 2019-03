Ronal hat das R65-Rad jetzt auch in 17 und 18 Zoll im Programm

Das Ronal-Rad R65 wurde auf der Tire Cologne 2018 erstmalig präsentiert. Ab sofort ist das Rad im Fünfspeichen-Design auch in 6,5×17 und 7,0×18 Zoll jeweils mit Fünf-Loch-Anbindung erhältlich. In 17 Zoll passe es unter anderem auf den neuen Ford Focus, Audi A1 Sportback, Seat Ibiza/Arona, Suzuki Swift Sport und die neue Mercedes A-Klasse. Für diese sei das R65-Rad auch mit ECE erhältlich. In der Größe 18 Zoll sei das Rad etwa für diverse SUV-Modelle wie den Seat Arona, VW T-Roc, BMW X3, Opel Mokka und Škoda Karoq einsetzbar. cs