Magna führt M-Rigid-Reifen für Muldenkipper ein

Die Magna Tyres Group führt einen neuen Reifen für Muldenkipper ein. Diesen Radialreifen mit dem Namen M-Rigid wird es in den Größen 27.00 R49, 33.00 R51 und 40.00 R57 mit einem E4-Profil geben. Der Reifen verfüge über Stollen, die Traktion und Haltbarkeit böten. Das Profildesign weise Neuerungen auf. Zum einen gäbe es gewichtsreduzierte Aussparungen an den Profilblöcken und Stollen, um die Hitzeentwicklung zu reduzieren und die Lebensdauer der Reifen zu verbessern. Ineinandergreifende Schulterblöcke sollen übermäßige Bewegung während der Kurvenfahrt reduzieren und so für weniger Hitzeentwicklung sorgen und zudem mehr Fahrerkomfort bieten. Der Pneu ist ab Mai 2019 verfügbar und sei die ideale Lösung für moderne RDTs wie Caterpillar, Komatsu, Terex und Hitachi. cs