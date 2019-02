Elfjähriger durch Traktorreifen tödlich verletzt

Ein elf Jahre alter Junge wurde von einem 200 Kilogramm schweren Traktorreifen erdrückt. Der Junge wollte auf einem Betriebshof bei Montabaur in Rheinland-Pfalz auf einen an die Werkhalle angelehnten Reifen klettern. Der Reifen ist dabei umgefallen und hat den Jungen unter sich begraben. Der Elfjährige konnte zwar befreit werden, starb allerdings an seinen Verletzungen im Krankenhaus. cs