Christoph Freudenthaler wechselt von Yokohama Rubber zu Kumho Tire

Kumho Tire Europe stärkt seine Vertriebsorganisation mit einer wichtigen Personalentscheidung. Wie es dazu heißt, habe Christoph Freudenthaler bei dem südkoreanischen Reifenhersteller Anfang April die Funktion des Director Sales Retail & Car Dealer Business übernommen. Während Kumho Tire damit weiter an der Rückkehr in das Retail- und Autohausgeschäft in Europa arbeitet, aus dem man zwischenzeitlich ausgestiegen war, verliert Yokohama Europe gleichzeitig einen seiner wichtigsten Manager in Europa, stand Freudenthaler dort doch zuletzt als General Manager Central Europe DACH + BeLux in der Verantwortung. Bevor Kumhos neuer Vertriebsdirektor 2023 zu Yokohama gewechselt war, stand er über zehn Jahre in Diensten von Nokian Tyres.