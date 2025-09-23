Reifen Straub startet „erprobte“ Sonax-Winteraktion für Großhandelskunden

Nach seiner Bierfassaktion im vergangenen Sommer startet Reifen Straub nun eine Sonax-Winteraktion. Bei der Konzeptionierung entsprechender Aktionen vertraue der Großhändler aus Kirchberg an der Iller (Baden-Württemberg) auf das Feedback, das seine Einzelhandelskunden in den vier eigenen Retail-Standorten dazu gegeben haben. Diese dienten als Testbetriebe, in denen neue Produkte und Marketingaktionen „unter realen Marktbedingungen erprobt“ werden, erklärt dazu Marc Straub. Der Sales & Purchasing Manager und Prokurist ergänzt: „So stellen wir sicher, dass alles, was wir in den Großhandel tragen, auch wirklich funktioniert.“ Die Idee, Endkunden beim Reifenkauf mit einem nützlichen Extra zu belohnen, habe sich mehrfach bewährt. Je 40 kumuliert bestellter Reifen aus den Aktionsmarken Sailun, Linglong, Momo, Nokian Tyres, Yokohama und RTS-RDKS erhalten Werkstätten kostenlos sechsmal einen Liter Sonax-Antifrost-Klarsicht-Konzentrat. Straub: „Ein Produkt, das jeder Autofahrer im Winter dringend braucht und ihm als kleine Aufmerksamkeit ein Lächeln ins Gesicht zaubert.“ Die Reifen-Straub-Winteraktion läuft noch bis zum 30. November.