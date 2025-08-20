Protrack One forged wird nun auch von der Räder Technik Schweiz AG vertrieben

Auf der vergangenen Essen Motor Show stellte die Protrack GmbH zwei neue Schmiederäder vor: Das Protrack one forged und das Y5 forged. Ersteres Rad damals in der Version 10×18 Zoll. Mittlerweile ist es in 11×18 Zoll erhältlich und in den Farben Silber und Mattschwarz für BMW-M-Modelle der F-Reihe. Weitere Fahrzeuganbindungen seien derzeit in Entwicklung. Wie die Räder Technik Schweiz AG jetzt mitteilt, werden die Räder in der Europäischen Union von Protrack direkt vertrieben und außerhalb von der EU durch die Räder Technik Schweiz AG.