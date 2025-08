Pony mit Rädern im bronzefarbenen Finish ausgestattet

Der Ford Mustang GT ist traditionell einfach prädestiniert für Veredelungen. Auch für Leon, den Besitzer des hier vorgestellten 2021er Coupés, ein Exemplar des Sondermodells 55-Years-Edition, war klar, dass sein Pony eine Reihe an Upgrades bekommen sollte. Zum einen waren es die Dragoon-Räder von Barracuda Racing Wheels in 10×20 Zoll rundum. Die Bereifung für Front und Heck ist unterschiedlich: Vorne misst diese 255/30 R20, hinten 275/30 R20. Farblich fiel die Wahl auf das bronzefarbene Finish, mit dem sich die Dragoons markant von der in Liquid Weiß lackierten Karosserie absetzen. Die obligatorische Tieferlegung wurde mittels Gewindefedern aus dem Hause ST Suspensions erreicht.