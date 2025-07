Sailun setzt auf Differenzierung, auch bei Ganzjahresreifen

Anfang des Jahres hatte Sailun Tyre Europe bei einem Event in Österreich seinen neuen Ganzjahresreifen präsentiert, den Atrezzo 4 Seasons Ultra. Wie der Hersteller nun betont, rollt der Reifen nun schrittweise in die europäischen Märkte. Das geplante Line-up deckt Größen zwischen 13 und 21 Zoll ab. Der Hersteller aus China reagiere mit der Erweiterung seines ganzjährig nutzbaren Sortiments auf das ungebrochene Wachstum bei Ganzjahresreifen. Besonders in Ländern mit unvorhersehbaren Winterbedingungen in Mittel- und Westeuropa, jedoch ohne gesetzliche Winterreifenpflicht, verzeichne man „ein starkes Wachstum“. Für das Gesamtjahr rechnet man bei Sailun Tyre Europe mit einem „nahezu zweistelligen Wachstum in Volumen und Wert“ bei Ganzjahresreifen. Um davon zu profitieren, setzt Sailun auf Differenzierung, auch von anderen Anbietern aus Asien.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen