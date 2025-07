Reiner Hofdmann ist erneut der Star einer Fernsehdokumentation

Reiner Hofdmann mutiert allmählich zum Fernsehstar. War der Chef von Reifen-Center Hofdmann und Hofdmann Runderneuerungstechnik doch gerade im Mai in einer NDR-Reportage mit dem Namen „Im Einsatz für riesige Reifen“ zu sehen , hat sich jetzt das Team von der Fernsehsendung Galileo auf Pro7 seiner angenommen. In einer über neun Minuten dauernden Dokumentation mit dem Namen „Der Mann, der Riesenreifen rettet – und das Klima gleich mit!“ wird genauestens berichtet, wie gerade Reifen im XXL-Format von Reiner Hofdmann und seinem Team in Wittmund gerettet werden. Zu sehen ist der Beitrag hier .

