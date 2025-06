Reifen Thomsen feiert 75-jähriges Jubiläum – mittlerweile zwei Unternehmen mit acht Standorten

Seit 75 Jahren ist Reifen Thomsen eine feste Größe im Norden. Gegründet 1950 von Heinrich Martin Thomsen in Bredstedt, steht das Familienunternehmen für Qualität, Verlässlichkeit und regionale Verbundenheit. Heute führt bereits die vierte Generation das Unternehmen an insgesamt acht Standorten fort. Jetzt wurde das Jubiläum groß gefeiert. Aus bescheidenen Anfängen in Bredstedt entwickelte sich das…

