HWA Evo feiert sein Debüt mit Hankook Reifen von Hankook

Hankook und HWA feierten im Rahmen des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring gemeinsam die Premiere des HWA Evo: eine Neuinterpretation des legendären Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evo II, für die der Reifenhersteller die passenden Pneus liefert. „Von Grund auf neu entwickelt, unter Verwendung modernster Technologien und Materialien, ist seine Herkunft doch unverkennbar“, heißt es beim Reifenhersteller. Die Verbindung aus Vergangenheit und Moderne belegten auch die Sonderlackierungen der zwei Prototypen, die am Ring zu sehen waren: Zum einen eine moderne Version des klassischen Silverdistel, die zweite Lackierung und Beklebung ist eine Hommage an den legendären DTM-Boliden aus den 1990er-Jahren.

