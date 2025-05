Kwik Fit-Gründer Sir Tom Farmer gestorben

Ende vergangener Woche ist der Kwik-Fit-Gründer Sir Tom Farmer im alter von 84 Jahren verstorben. Großbritannien verliert damit eine bedeutende Persönlichkeit in der Reifenindustrie. „Alle bei Kwik Fit sind sehr traurig über den Tod des Firmengründers Sir Tom Farmer“, schrieb Kwik Fit. „Sir Tom wird in unserer Branche immer eine herausragende Persönlichkeit sein. Sein Unternehmertum revolutionierte den britischen Kfz-Ersatzteilmarkt und schuf die Grundlagen, auf denen wir heute stehen. Obwohl Sir Toms direkte Verbindung zum Unternehmen vor mehr als zwei Jahrzehnten endete, haben seine beruflichen und persönlichen Qualitäten bis heute einen positiven Einfluss auf viele Mitglieder des Kwik-Fit-Teams. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und all seinen Freunden in der Automobilbranche und darüber hinaus“.

