Letzte Techno-Classica in Essen beendet – über 500 Oldtimer verkauft 

Mit über 1.250 Ausstellern, mehr als 200 Club-Präsentationen und rund 30 offiziellen Ständen der am Markt führenden Handelsunternehmen machte die Techno-Classica mit ihrer 35. Auflage die Ruhrmetropole für fünf Tage wieder zum Barometer der Oldtimerszene. In Essen wurde nun das letzte Mal in dieser Form das gesamte Spektrum der Klassikerwelt präsentiert. Über 2.700 dort gezeigte Liebhaber- und Sammlerfahrzeuge konnten die Gäste bewundern – und rund 2.000 direkt vor Ort erwerben, wovon mehr als 500 Käufer Gebrauch machten.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen