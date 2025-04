Schönster Oldtimer auf der Techno-Classica gekürt

Der schönste Oldtimer der Techno-Classica Essen 2025 war ein Fiat 8V aus dem Jahr 1953 am Stand von The Houtcamp Collection. Das ist das Ergebnis des diesjährigen Concours d’Élégance auf der Messe, bei dem eine internationale Jury die besten Fahrzeuge prämierte. Der zweisitzige Sportwagen erreichte seinerzeit die damals magische Grenze von 200 km/h.

