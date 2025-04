Reifen Deubzer: Wieder Tausende Besucher beim Speichersdorfer Frühlingsfest

Am vergangenen Sonntag fand erneut das Frühlingsfest in Speichersdorf bei Bayreuth statt; seit Jahren auch ein wichtiger Termin für Reifen Deubzer, sich der lokalen Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Event, das seit der Erstausgabe 2013 kontinuierlich gewachsen ist und mittlerweile Tausende Besucher aus der ganzen Region anlockt, nutzten unterdessen auch Lieferanten des First-Stop-Partners für eine Präsentation. Herzstück vor Ort war dabei die Vredestein-Show- und -Eventbühne, auf der die Aussteller des örtlichen Gewerbegebietes ihre Dienstleistungen und Produkte vorstellen konnten. Leadmanager der Veranstaltung ist Reifen-Deubzer-Inhaber Peter Deubzer.

Link to: Alcar Route SA fertigt in der Schweiz bis zu 1,5 Millionen Stahlräder jährlich Link to: Alcar Route SA fertigt in der Schweiz bis zu 1,5 Millionen Stahlräder jährlich