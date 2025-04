JP Kraemer veredelt Ferrari F355 mit Toyo-Reifen

Jean Pierre „JP“ Kraemer ist seit vergangenem Sommer als offizieller Tuningmarkenbotschafter für Toyo Tires in Deutschland aktiv. Nun widmet sich der 44-jährige Tuningexperte einem neuen Projekt: der Veredelung eines Ferrari F355 Berlinetta. Der Klassiker aus den 90ern begeistert mit seinem 3,5-Liter-V8-Saugmotor, der ab Werk 381 PS leistet und das Fahrzeug in nur 4,7 Sekunden auf…

Link to: Euromaster und IMO Car Wash kooperieren in Deutschland Link to: Euromaster und IMO Car Wash kooperieren in Deutschland