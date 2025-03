Kumho rüstet erstmals VWs Flaggschiff ab Werk mit Reifen aus

Kumho Tire weitet seine Lieferantenbeziehungen mit Volkswagen aus. Wie der aus Südkorea stammende Hersteller mitteilt, beziehe der deutsche Autobauer künftig Erstausrüstungsreifen für die Kompakt-SUVs Cupra Terramar und VW Tiguan von Kumho. Der Terramar wird mit dem Anfang 2023 eingeführten Ecsta PS71 SUV in 235/55 R18 ausgestattet, der speziell für hohe Geschwindigkeiten und Lasten entwickelt wurde. Auch der Tiguan – VWs Flaggschiffmodell – wird künftig ab Werk mit dem Kumho-Profil bereift, dies allerdings neben der Terramar-Größe auch in 215/65 R17. Auch dort kämen „die strukturellen Verstärkungen des Ecsta PS71 SUV zum Tragen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten“, so der Reifenhersteller. „Wir freuen uns, Reifen für den Terramar und den Tiguan bereitzustellen, zwei wichtige Fahrzeuge im SUV-Markt“, sagte Kim In-Soo, Head of OE bei Kumho Tire. „Wir werden unser technologisches Know-how im Bereich der UHP-SUV-Reifen nutzen, um in Zukunft in der Erstausrüstung weiter zu wachsen.“