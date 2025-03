BBS Motorsport: Roman Müller verabschiedet sich mit Rekordergebnissen in den Ruhestand

Bei BBS Motorsport in Haslach tut sich einiges. Der langjährige Geschäftsführer Roman Müller verabschiedet sich Ende April in den Ruhestand. Mit ihm geht auch seine Frau Elke, die als Personalleiterin im Unternehmen arbeitet. Gemeinsam wollen die beiden Räderliebhaber die Welt bereisen. Die Nachfolger stehen in den Startlöchern: Thorsten Welte (CTO) und Carsten Norden (CMO) sind schon seit 25 Jahren bei dem Räderhersteller beschäftigt und dadurch im Markt keine unbekannten Gesichter.

Den kompletten Beitrag können Sie in der kommenden März-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen, die hier bereits als E-Paper erschienen ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.