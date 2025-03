Irmscher stellt VW Caravelle auf Räder im Heli-Star-Design

Für den neuen VW Caravelle bietet Irmscher zum Marktstart des komplett neu entwickelten Modells einen sportlich, dynamischen Individualisierungskit an. Dabei hat das Unternehmen aus Remshalden dem Fahrzeug 19-Zoll-Räder im Heli-Star-Design in schwarz verpasst. Diese gibt es auch in glanzpoliert.

