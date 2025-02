Webfleet wird von Frost & Sullivan ausgezeichnet

Frost & Sullivan zeichnet die Flottenmanagementlösung Webfleet als europäisches Telematikunternehmen 2025 für gewerbliche Flotten aus. Nach einer umfassenden Marktanalyse honoriert das globale Forschungs- und Beratungsunternehmen „die herausragenden Leistungen des Unternehmens in Innovation, Wachstum und Kundenservice“. Webfleet erhält zum dritten Mal in fünf Jahren die Auszeichnung und unterstreicht so seine führende Rolle in der Branche. Die Jury erklärte, dass Webfleet seine Position dabei besonders durch den Einsatz moderner Spitzentechnologien hält. Mit ihnen bewältigt Webfleet wesentliche Herausforderungen moderner Flotten, etwa durch die Integration von Reifensensoren, Dashcams, KI und IoT. Mugundhan Deenadayalan, Research Manager bei Frost & Sullivan, kommentiert die Auszeichnung: „Um die nächste Wachstumsphase voranzutreiben, nutzt Webfleet zwei wichtige Trends: E-Mobilität und künstliche Intelligenz (KI). Beide Bereiche werden Flottenmanagement und Telematik erheblich beeinflussen sowie Effizienz und Nachhaltigkeit steigern. Durch die Erschließung der kommerziellen Nutzung von E-Fahrzeugen und KI bietet Webfleet Flotten innovative Lösungen und sichert seine marktführende Position in Europa und der Welt.“