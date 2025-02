BRV-Webseite wird umgestellt

Die Webseite des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. ist technisch in die Jahre gekommen und wird am 4. März 2025 umgestellt. Die Nutzer der Seite würden im ersten Schritt nur marginale Veränderungen am Layout erkennen. Es würden aber nach und nach neue Funktionen, vor allem im Servicebereich und bei den Suchfunktionen, eingebaut werden. Wie der Verband mitteilt, könnten im Zuge der Umstellung bisherige Zugangsdaten nicht automatisiert übernommen werden. Deshalb würden alle Nutzer des internen Bereichs am 4. März eine E-Mail mit den weiteren Informationen – wie etwa dem Erstellen eines neuen Passwortes – erhalten.