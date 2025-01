Manthey geht in der DTM mit drei Porsche 911 GT3 R an den Start

Manthey wird auch in der Saison 2025 in der DTM antreten und zum ersten Mal nicht zwei, sondern drei Porsche 911 GT3 R in der Sprintrennserie einsetzen. Die Teamkollegen aus 2024, Ayhancan Güven (Türkei) und Thomas Preining (Österreich), starten 2025 erneut für Manthey EMA. Neu zum DTM-Aufgebot stößt Morris Schuring (Niederlande), der im vergangenen Jahr mit Manthey die FIA WEC Saison bestritt und bei den 24 Stunden von Le Mans siegreich war. Der Neunelfer des zu Saisonbeginn 20-jährigen jüngsten Niederländers in der DTM-Geschichte wird unter der Nennung ‚Manthey Junior Team‘ an den Start gehen. Der Saisonauftakt der DTM findet vom 25. bis 27. April in der Motorsportarena Oschersleben statt. Im Anschluss warten, wie in der vergangenen Saison, auch im Jahr 2025 insgesamt vierzehn weitere Rennen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden auf die DTM-Teams.