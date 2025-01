Pelmar Engineering Group aus Israel erhält neue Eigentümer

Die Pelmar Engineering Group hat neue Eigentümer. Wie unser britisches Schwestermedium Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, hat Gründer und Chairman Jacob Peled den einen Teil seiner Unternehmensgruppe – das Werk TGL SP Industries Ltd. in Israel, das spezielle Rad- und Kettenprodukte aus Metall und Gummi produziert – an Duram Rubber Products verkauft. Duram gilt als das zweitgrößte gummiverarbeitende Unternehmen Israels (hinter der mittlerweile zu Yokohama Rubber gehörenden Alliance Tire Group) und verspricht sich von der Akquise Synergien. Der andere Teil der Unternehmensgruppe – das klassische Pelmar-Engineering-Handelsgeschäft mit gebrauchten Anlagen und Maschinen für die gummiverarbeitende Industrie – geht mehrheitlich an eine Investorengruppe, an der der langjährige CEO der Pelmar Engineering Group Tal Dekel beteiligt ist, der damit vom Manager zum Miteigentümer aufsteigt. Gründer Jakob Peled wird an dem nach ihm benannten Unternehmen weiterhin eine Minderheitsbeteiligung halten.