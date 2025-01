ATU als „Deutscher Champion“ in der Kategorie Autoservice ausgezeichnet

In Zusammenarbeit mit der Zeitung Die Welt hat ServiceValue jetzt wieder die Auszeichnung „Deutscher Champion“ an herausragende Unternehmen verschiedener Branchen verliehen. Hierbei fließen die Ergebnisse mehrerer jährlich durchgeführter Champions-Untersuchungen – das sind die Produkt-, Preis-, Digital-, Marken-, Filial- und Service-Champions – in die Bewertung mit ein. Zur Ermittlung des Preisträgers „Deutscher Champion“ innerhalb einer Branche wird dann eine Meta-Analyse der bis zu sechs Studien durchgeführt. ServiceValue vergibt die Auszeichnung in insgesamt 46 Branchen, darunter auch in der Branche Autoservice. Dort über die Auszeichnung freuen kann sich ATU. Die Werkstattkette mit Hauptsitz in Weiden in der Oberpfalz gehört demnach zu den „Unternehmen, bei denen wirklich alles stimmt, von der Produktion über den Service bis zu den Preisen“, schreibt dazu das Kölner Marktforschungsinstitut.