RDKS-Probleme bei Tesla: Alcar-BLE-Sensoren funktionieren weiterhin einwandfrei

Vor einigen Tagen hat Alcar darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Verwendung von BLE-Sensoren für Fahrzeuge von Tesla mit der aktuellen Fahrzeugsoftware v38.6.x, teilweise Fehlermeldungen im Bordcomputer auftreten können (RDKS- Kontrollleuchte leuchtet auf), die auf ein fehlerhaftes RDKS-System schließen ließen. Nun kann Alcar bestätigen, dass eventuelle Fehlermeldungen durch den Fahrzeughersteller mit dem SW-Update v2024.44.3.x behoben wurden. Zudem gibt das Unternehmen ein Update zu seinen Tests und Prüfungen in dieser Sache.

Aus dem Unternehmen heißt es: „Nach intensiven Fahrzeugtests und Überprüfungen der Alcar-Sensorsoftware, Fahrzeugsoftware und deren jeweiligen Änderungen, kann wir Stand 2. Dezember 2024 bestätigen, dass Alcar-BLE-Sensoren (S6A108/B/G) ab dem Tesla-Fahrzeugupdate v44.3.x weiterhin einwandfrei funktionieren und die entsprechende Kontrollleuchte nur bei Reifendruckproblemen aufleuchtet.“ Eine Firmwareaktualisierung auf den Alcar-BLE-Sensoren ist, nach aktuellem Stand und bei Verwendung von Softwareversion v2024.44.3.x nicht notwendig. Eine Softwareaktualisierung der Fahrzeuge von Tesla auf 2024.44.3.x, sofern vorhanden, werde von Alcar dringend empfohlen. „Das Unternehmen hat auf die Verfügbarkeit der Updates für Fahrzeuge von Tesla keinen Einfluss. Selbstverständlich verfolgen wir kontinuierlich die Weiterentwicklung der Fahrzeugupdates und deren Funktionalitäten. In gewohnter Weise arbeiteten wir fortlaufend auch an der Optimierung und Weiterentwicklung des RDKS-BLE-Sensors. Über etwaige Änderungen werden wir in den kommenden Wochen gerne zeitnah informieren“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.