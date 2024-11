Kumho Tires Exportfabrik in Vietnam soll deutlich ausgebaut werden

Kumho Tire betreibt seit 2007 eine Reifenfabrik in Vietnam, die stark auf die Versorgung von Exportmärkten ausgelegt ist. Nun hat der südkoreanische Hersteller die weitere Expansion der Produktionsstätte angekündigt. Wie es dazu in vietnamesischen Medien heißt, sollen ab dem neuen Jahr und dann bis Anfang 2026 im Rahmen der dritten Expansionsphase rund 300 Millionen US-Dollar (285 Millionen Euro) vor Ort investiert werden, wodurch sich der jährliche Output von jetzt 12,5 Millionen Pkw- und LLkw-Reifen auf dann 17 Millionen um gut ein Drittel erhöhen werde. Nach Abschluss der Arbeiten werde sich die Gesamtinvestition von Kumho Tire in Vietnam auf 908 Millionen Dollar (863 Millionen Euro) belaufen. 2021 hat der Hersteller seine zweite Expansionsphase abgeschlossen.