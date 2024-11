Howmet Aerospace meldet einen Umsatzrückgang bei Alcoa-Schmiederädern

Howmet Aerospace meldete gerade seine Zahlen für das dritte Quartal 2024. Demnach habe das Unternehmen in all seinen Segmenten einen Umsatz von 1,84 Milliarden US-Dollar (1,72 Milliarden Euro) erzielt. Dies sei ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis und angetrieben von Produkten für die kommerzielle Luft- und Raumfahrt. Im Segment der Alcoa-Schmiederäder für Nutzfahrzeuge meldet das US-Unternehmen einen Umsatz von 245 Millionen US-Dollar (229 Millionen Euro), was einem Rückgang von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Die Begründung: geringere Volumina auf dem gewerblichen Transportmarkt und geringere Aluminiumkosten. Das bereinigte EBITDA des Segments belief sich auf 64 Millionen US-Dollar (59,8 Millionen Euro), was einem Rückgang von etwa 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge des Segments sank im Jahresvergleich um rund 90 Basispunkte auf 26,1 Prozent.