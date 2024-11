AZuR unter den Finalisten fÃ¼r den Deutschen Nachhaltigkeitspreises

Seit gut drei Wochen ist bekannt, dass die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) zu den Nominierten für den Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2025 gehört, und zwar im Feld „Wertschöpfungskette“ der Kategorie Produkte. In dieser Kategorie werden erstmals innovative und wirksame Nachhaltigkeitslösungen aus der deutschen Wirtschaft gewürdigt. Wie es dazu jetzt vonseiten der Netzwerkkoordinatoren heißt, gehöre AZuR auch zu den Finalisten und könne sich folglich berechtigte Hoffnungen machen, am 29. November im Rahmen des 17. Deutschen Nachhaltigkeitstags in Düsseldorf den Preis entgegenzunehmen. Die Nominierung für das Finale unterstreiche aus Sicht von AZuR-Netzwerkkoordinatorin Christina Guth „die wachsende Bedeutung der Runderneuerung für eine nachhaltige Transformation der Mobilität und klimafreundliche Wertschöpfungsketten, aber auch die zunehmende Beachtung unseres Erfolgsmodells einer zukunftsweisenden Reifenkreislaufwirtschaft. Die Runderneuerung von Reifen ist ein zentraler Baustein dieser klimafreundlichen Wertschöpfungskette.“