IT Wheels hat neues Räderdesign im Programm

Tyremotive stellt ein neues Rad seiner Eigenmarke von IT Wheels mit den Namen Kira vor. Das Rad ist in Größen von 16 bis 18 Zoll in den Farben Silver, Shiny Black und Shiny Black Polished Lip zu haben, und sei so konzipiert, dass es auch den härtesten Winterbedingung trotzen kann. Laut Unternehmensangaben ist die Felge TÜV-zertifiziert und ab der 45. Kalenderwoche 2024 erhältlich. Auf das Rad gibt es eine Garantie von sechs Jahren.