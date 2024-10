American Tire Distributors geht erneut in die Insolvenz – 1,9 Milliarden Dollar Schulden

American Tire Distributors Inc. (ATD) – mit einem Jahresumsatz von 5,7 Milliarden US-Dollar der größte unabhängige Reifendistributeur der Vereinigten Staaten – hat jetzt freiwillig ein Chapter-11-Verfahren nach US-amerikanischem Insolvenzrecht begonnen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, hofft das Unternehmen mit Hauptsitz in Huntersville (North Carolina/USA) dabei auf eine „Restrukturierung seiner Schulden“, die mit 1,9 Milliarden US-Dollar angegeben werden, sowie einen Neuanfang unter neuen Eigentümern, die aus der Riege der aktuellen institutionellen Geldgeber stammen sollen. Zusammen mit dem Filing hat American Tire Distributors auch die Liste seiner 30 größten Gläubiger aus den Reihen der Lieferanten veröffentlicht, denen der Distributeur in Summe gut 613 Millionen Dollar schuldet. Auf Platz eins dabei: Goodyear mit Forderungen in Höhe von 122 Millionen Dollar, gefolgt von Continental (81 Millionen Dollar) und Toyo (63 Millionen Dollar). Der Geschäftsbetrieb soll während des laufenden Verfahrens fortgesetzt werden. ATD hatte bereits im Oktober 2018 ein entsprechendes Verfahren nach Chapter 11 durchlaufen und dieses innerhalb eines Jahres abgeschlossen.