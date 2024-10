Best4Tires erweitert Servicezeiten in der Saison

Um in der Hauptsaison eine noch bessere Erreichbarkeit und optimalen Kundenservice zu gewährleisten, hat Best4Tires die Servicezeiten unternehmensweit angepasst. Ab sofort ist das Unternehmen montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 19 Uhr telefonisch erreichbar. Mit den erweiterten Servicezeiten reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage und das Feedback seiner Kunden, die insbesondere in der Saison auf schnelle und flexible Bestell- und Serviceoptionen angewiesen sind. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden in der Hochsaison bestmögliche Erreichbarkeit und eine zuverlässige Abwicklung ihrer Bestellungen zu bieten,“ erklärt Philip Hülswitt, Chief Sales Officer von Best4Tires. „Die verlängerten Öffnungszeiten sind ein weiterer Schritt in Richtung eines noch besseren Serviceangebots.“