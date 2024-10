AZuR läutet „Zeitenwende“ mit Runderneuerungsgipfel in Günzburg ein

Auf dem ersten AZuR-Runderneuerungsgipfel in Günzburg wurden am 8. Oktober 2024 „die Weichen für die nachhaltige Transformation der Mobilität mit runderneuerten Reifen gestellt“, heißt es dazu vonseiten der Veranstalter, die vor Ort immerhin 75 Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Großbritannien und den Niederlanden – Repräsentanten aller Segmente der Runderneuerungsbranche – begrüßen konnten. Auf der Agenda des Gipfels standen mehrere Fachvorträge, eine Besichtigung des Rigdon-Runderneuerungswerks und eine begleitende Ausstellung. Höhepunkt des Gipfels war unterdessen „die einstimmige Verabschiedung eines Forderungskatalogs an die Europäische Union, der von dem live zugeschalteten EU-Parlamentarier Markus Ferber positiv aufgenommen wurde“, wie dazu AZuR-Netzwerkkoordinatorin Christina Guth zusammenfasste.

